Tchad : Wakit Tamma annonce une "désobéissance civique sur l'ensemble du territoire"

"Quand l'arbitraire devient la règle, la désobéissance civique est un devoir sacré pour tous les peuples, et le peuple tchadien ne saurait se soustraire", affirme Me. Max Loalngar. Il estime que "c'est du devoir du peuple tchadien de se lever comme un seul Homme".



Me. Max Loalngar juge surprenant la décision d'interdiction de la marche, alors que le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a instruit de ne pas interdire les marches mais de les sécuriser.



"Cette décision viole les instruments internationaux. Wakit Tamma et ses partenaires décident de maintenir la marche du 19 août 2022 et de lancer dès cette date la désobéissance civique sur l'ensemble du territoire", selon le coordonateur des actions citoyennes Me. Max Loalngar.