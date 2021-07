Tchad : Wakit Tamma doute des intentions du CMT et appelle à manifester

La coordination d'action citoyennes Wakit Tamma a dénoncé mardi une "volonté des autorités d'escamoter la réconciliation nationale" à travers ses différents actes, et a appelé à "résister pour la survie du pays". Wakit Tamma annonce une marche ce jeudi 29 juillet.



"L'heure est grave (...) Le peuple tchadien rejette toute dévolution dynastique du pouvoir et sa confiscation par les armes en exigeant une véritable conférence nationale souveraine (...) Le CMT et son gouvernement ont opté pour le passage en force dans le but de préserver des intérêts partisans", a affirmé Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma.



Il a évoqué une situation sécuritaire alarmante sur l'ensemble du territoire et une montée de violence inouïe caractérisée par des crimes, appels à la haine voire à la division du pays.



Wakit Tamma s'inquiète de la situation sociale avec notamment la grogne des diplômés sans emploi, la situation des retraités et des justiciables désabusés. "Le CMT n'a pas l'intention d'organiser une véritable réconciliation dans un esprit de justice et de vérité. Il se révèle incapable de juguler nos malheurs et la crise", estime Wakit Tamma qui maintient son appel à manifester après-demain à N'Djamena et en province.