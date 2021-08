Tchad : Wakit Tamma prévoit une nouvelle marche le 4 septembre

La Coordination des actions citoyennes Wakit Tama a introduit à nouveau une autre demande ce 26 août 2021, auprès du ministre de la Sécurité et de l'Immigration, pour une marche pacifique à N'Djaména et dans les provinces. Cette marche de contestation est prévue pour samedi 4 septembre 2021.



Elle a pour objectif d'exiger la révision de la charte du Conseil militaire de transition (CMT), d'annuler les décrets et arrêtés mettant en place les comités d'organisation du Dialogue national inclusif et surtout de dénoncer les violations flagrantes des droits humains et libertés fondamentales.



Pour les militants et sympathisants des organisations membres de Wakit Tama résidents à N'Djaména, l'itinéraire de la marche reste toujours le même. Elle sera effectuée à partir du rond-point Hamama jusqu'au palais du 15 Janvier si jamais elle serait autorisée.



Wakit Tamma a aussi rassuré les autorités que cette marche sera entièrement pacifique. Par ailleurs, elle demande aux forces de l'ordre de prendre toute mesure utile afin d'assurer une sécurité.