Tchad : WenakLabs et ses partenaires lance la 8ème édition de Novembre numérique

Le premier hub d’innovation numérique et technologique au Tchad, WenakLabs, en collaboration avec l’Institut Français du Tchad (IFT), a lancé la 8ème édition de Novembre numérique ce 2 novembre, au cours d'une conférence de presse.



Le thème général choisi pour la 8ème édition est « l'éducation aux médias et à l'informatique face aux défis su numérique ». Le mois de novembre numérique se veut un cadre d'échange, de partage et d'éducation sur le numérique. Il vise à favoriser l’accès de tous aux nouvelles technologies, à promouvoir la diversité de la création numérique, à construire des partenariats durables et à favoriser un dialogue entre les parties prenantes.



C'est pour la énième fois que l'IFT et WenakLabs s'associent pour organiser le Novembre numérique, événement incontournable pour les amoureux des TIC. Pour cette édition, Novembre numérique célèbre un mois à travers des cultures numériques, des formations, panels, jeux-concours et hack thon.



Pour le responsable communication de WenakLabs, Naindouba William, le but de cette 8ème édition est de diffuser, d'analyser et de partager des informations de façon responsable. Ainsi, plusieurs sous-thématiques en lien avec l'information seront débattues.