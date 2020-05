Tchad : Yaya Dillo Djerou Betchi visé par une plainte

Un collectif d'avocats de la Fondation Grand Coeur (FGC) et de la Première Dame du Tchad a annoncé vendredi, lors d'un point de presse à N'Djamena, que des poursuites ont été diligentées pour "diffamation" et "injures" à l'encontre de l'ex-ministre Yaya Dillo Djerou Betchi.



Une plainte a été déposée le 11 mai dernier auprès du parquet d'instance de N'Djamena, ont indiqué les avocats Me. Sangnodji, Me. Mbaïgangnon et Me. Koumtog.



Il y a quelques semaines, Yaya Dillo Djerou Betchi avait publié une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il évoquait une mainmise et une immixtion de la FGC dans les affaires d'État.



Il a par la suite été suspendu de son poste de représentant du Tchad auprès de la CEMAC pour n'avoir pas respecté son obligation de réserve.