Tchad : Zilloul Arch nettoie un marché de N'Djamena et l’hôpital de Goz Attor

Les jeunes de l'association, à leur tête la présidente de Zilloul Arch, Amouna Ali Sougui et accompagnés par la mairie du 10e arrondissement, ont ramassé les ordures dans deux lieux très fréquentés par la population. "C'est la raison pour laquelle l'association est venue aménager et rendre salubre ces milieux. Ce qui permettra notamment d'éviter les maladies", selon Amouna Ali Sougui.



Le maire du 10e arrondissement, Mahamat Tom Nouérè, loue le geste de Zilloul Arch qui contribue à une meilleure hygiène de vie.



Pour lui, cette action sera vulgarisée dans tous les quartiers avec le nettoyage des lycées, collèges et écoles pour la rentrée scolaire prévue en octobre. À cette occasion, il appelle les jeunes à se mobiliser pour aider la mairie à étendre son champ d'action.



Mahamat Tom Nouérè exhorte Zilloul Arch à intensifier ses actions dans toutes les autres communes pour embellir la capitale et pallier à la question de l’assainissement.