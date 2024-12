Tchad : à Abéché, 50 jeunes filles initiées en technique de pâtisserie et fabrication de yaourt

Le délégué provincial de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib a procédé ce mercredi 25 décembre 2024, à l'ADETIC d'Abéché, aux travaux du lancement de l'atelier de formation en technique de pâtisserie et fabrication de yaourt, au profit de 50 jeunes filles de la ville d'Abéché et ses environs.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet, « Autonomisation et insertion socio-économique durable des jeunes », mis en œuvre par la plate-forme des organisations de la société civile du Ouaddaï (POSOC/PO), à travers le projet PRECOT piloté par l'ONG ADES, sur financement de l'ambassade de France.



Le chef du projet, Aboul khassim Mahamat Hassan, par ailleurs porte-parole de la POSOC, a signifié que l'objectif de cette formation est de promouvoir l'autonomie et l'insertion socio-économique durable des filles, à travers l’entrepreneuriat par apprentissage.



Et Aboul Khassim Mahamat Hassan d'ajouter qu'à la fin de cette formation, les participantes seront outillées et regroupées sous forme des groupements féminins ou des mutuelles de solidarité, et qui vont travailler ensemble pour leur épanouissement socio-économique.



Lançant les travaux de l'atelier, le délégué provincial en charge de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a salué l'initiative de la POSOC et ses partenaires, en l'occurrence de l'ambassade de France au Tchad, qui selon lui, ce projet cadre avec la vision du gouvernement. Il a enfin exhorté les participantes d'être assidues et ponctuelles pour en tirer profit.