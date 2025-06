Tchad : à Abéché, célébration de la fête de Tabaski

Les fidèles musulmans de la ville d'Abéché, à l'instar de ceux des autres villes du pays, ont célébré ce vendredi 6 juin 2025 l'Aïd Al-Adha Al-Moubarak.



La prière s'est déroulée à la place de l'Indépendance et a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, des leaders religieux, ainsi que des responsables civils et militaires de la province. Après la prière, les membres du CSAI, dirigés par le président du CSAI du Ouaddaï, Cheik Abdoulaye Issakha Mouhadjir, se sont rendus à la délégation générale du gouvernement du Ouaddaï pour présenter leurs vœux au délégué.



Le secrétaire général du CSAI du Ouaddaï, Dr Mahamat Almoustapha Aht Albouri, a formulé ses meilleurs vœux au délégué et l'a remercié pour les efforts fournis en faveur de la préservation de la paix dans la province. Il a ajouté que le CSAI du Ouaddaï œuvre activement pour la paix dans la province.



En réponse, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a remercié les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) du Ouaddaï pour leurs efforts inlassables et les a encouragés à poursuivre leurs actions dans le même sens.



Il faut dire qu'après le CSAI, d'autres personnalités ont également présenté leurs vœux au délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï.