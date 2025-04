Tchad : à Abéché, la CNAS rencontre les autorités locales sur la couverture santé universelle

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a présidé ce jeudi 24 avril 2025 à Abéché, une rencontre d'échanges et de partage sur la couverture santé universelle (CSU), avec les autorités locales et les chefs traditionnels.



Cette rencontre qui se tient dans la salle de réunion de la délégation sanitaire du Ouaddaï, est organisée par la direction générale de la Caisse nationale d'assurance santé.



L'objectif visé est de mettre en place un nouveau mécanisme de protection sociale en matière de santé, qui permettra l'accès de tous à un minimum de soins de santé de qualité, l'amélioration des taux d'utilisation des services de santé, la diminution de la part des paiements directs dans le financement de la santé, et la protection des populations contre le risque de basculer dans la pauvreté, du fait de la maladie.



Dans son mot de circonstance, le représentant du délégué provincial de la santé du Ouaddaï, Oumar Ramadan, a remercié la CNAS d'avoir initié cette importante rencontre dans la vie de la population du Ouaddaï, pour une prise en charge de la couverture santé universelle.



Le chef de mission, par ailleurs directeur général adjoint de la CNAS, Abdelsalam Hammad Djamous, a souligné que le gouvernement, à travers la couverture de santé universelle, cherche à assurer le bien-être de la population, en lui offrant un accès progressif et équitable à des services de santé de qualité, sans que le coût des soins ne devienne un obstacle.



Pour lui, cette réforme est cruciale, car elle permet d'éviter le renforcement aux soins faute de moyens, et les dépenses catastrophiques. Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a relevé les efforts consentis par l'État ces dernières années, pour améliorer la qualité des soins de santé et en faciliter l'accès aux populations.



Cela dit, les indicateurs de santé ne sont pas significativement reluisants. Le secrétaire général Abakar Hissein Didigui a enfin indiqué qu'en réponse à cette situation qui rend difficile l'atteinte des objectifs de développement durable, le gouvernement a opté pour une approche holistique qui s'est traduite en 2015 par l'adoption d'une stratégie nationale de la couverture santé universelle.