Tchad : à Abéché, le maire de la ville rencontre la plateforme de la société civile du Ouaddaï

Le porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile du Ouaddaï, accompagné de quelques membres du bureau exécutif, a rencontré ce jeudi 20 mars 2025, le premier magistrat de la ville, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya.



C'était à son bureau, en présence de la première secrétaire des séances, Dina Oumar, et su secrétaire général de la commune d'Abéché, Abdelrahim Mahamat Idriss. L'objectif de cette rencontre vise d'une part à féliciter le nouveau maire pour sa désignation à la tête de la municipalité, et d'autre part, de prendre attache pour une collaboration commune dans l'accomplissement de sa mission.



Après la présentation des civilités, le maire de la ville d'Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, a remercié les membres de la POSOC pour la visite de courtoisie, qui selon lui, consiste à créer un climat de confiance pour travailler en étroite collaboration, pour le bien-être de la communauté.



De leurs côtés, les membres de la plateforme POSOC se sont relayés tour à tour pour expliquer le rôle que joue la société civile au sein de la communauté. Ensuite, ils ont rassuré le premier magistrat de la ville que la POSOC est disposée à mener plusieurs actions en faveur de la population, surtout dans le domaine de la sensibilisation.



A la fin de la rencontre, le porte-parole a remis au maire un document relatif au plan d'action et les missions assignées à cette plateforme.