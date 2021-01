Tchad : à Am-Timan, l'association Dar-Badja Zakouma s'investit contre le coronavirus

Dans son plan d'action prévu contre le coronavirus, elle a organisé des séances de sensibilisation à travers des caravanes qui ont permis aux membres de l'organisation de sillonner dans les quartiers de la ville et les villages voisins. L'association a propagé le message édicté par le gouvernement pour le respect des mesures barrières. Sont couplées à ces caravanes, des productions théâtrales. Une troupe théâtrale est mobilisée pour cette cause et plusieurs expositions théâtrales sont représentées pour toucher le maximum possible de la population.



L'association Dar-Badja Zakouma a organisé plusieurs journées de salubrité publique. Au cours de ces journées, plusieurs édifices et lieux publics, notamment les marchés, quelques services sanitaires, la grande mosquée, la tribune etc, ont été rendus propres et traités par pulvérisation au désinfectant. Au vu de toutes ces réalisations, le ministère de l'Administration du territoire a adressé un message spécial pour féliciter l'association.



Selon Hamid Abdelaziz, représentant de l'association, toutes les activités menées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus, sont aux frais de l'association. C'est par les moyens financiers cotisés par les membres que l'association s'est mobilisée face à la pandémie. Dar-Badja Zakouma déplore le manque d'appui de la part des instances locales chargées de la lutte contre la pandémie. Le responsable de l'association lance un appel aux instances en charge de la lutte contre la maladie et aux organisations non gouvernementales d'intervenir en faveur de Dar-Badja Zakouma.



Malgré les multiples difficultés rencontrées, l'association envisage de mener dans un futur proche, d'autres actions de grande envergure contre la pandémie.