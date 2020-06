Tchad : à Am-Timan, les pluies s'annoncent abondantes avec des dégâts immenses

La saison de pluie a démarré à Am-Timan avec déjà quelques pluies dans la ville et ses environs. Les deux dernières pluies abondantes tombées le dimanche, 14 de ce mois, et celle de ce mercredi matin 17 juin, ont surpris de plein fouet les habitants par quelques dégâts causés çà et là.



Plusieurs quartiers gravement inondés, des dizaines de mûrs et d'arbres ont cédé face à l'humidité des eaux stagnantes qui sont tombées au début de l'hivernage. Les difficultés sont énormes.



Tombée tôt hier matin aux heures où les travailleurs s'apprêtent à se rendre dans leurs lieux de service, la grosse pluie n'est pas sans conséquences. Les rues et les concessions sont inondées. Il faut fournir des gros efforts pour aller à son lieu de travail.



Selon certains témoins, au quartier Mabilê situé à la sortie nord d'Am-Timan, une maison s'est écroulée sur ses occupants faisant quelques blessés, évacués d'urgence par une ambulance à l'hôpital provincial d'Am-Timan.



Une personne atteinte par la foudre a été aussi signalée dans un quartier à l'est d'Am-Timan.