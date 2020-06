Tchad : à Amsatarna, au Ouaddaï, une opération de reboisement porte ses fruits

L'organisation OHDSS s'est rendue le 20 Juin 2020 à Amsatarna, non loin d'Abougoudam, pour un suivi et évaluation d'une opération de reboisement effectuée il y a quelques mois.



L'organisation entend renforcer le reboisement avec un nombre important d'arbustes, a expliqué le coordonnateur Mahamoud Boukhari.



Sur le terrain, l'équipe a été surprise par l'évolution des arbres et leur entretien par la population. Les habitants du village Amsatarna ont suivi à la lettre les consignes données par l'organisation.



Les arbustes évoluent très bien et cela a motivé l'OHDSS à renforcer le reboisement avec d'autres plantes. L'organisation a ainsi fait une distribution de plusieurs arbustes à la population d'Amsatarna, en présence du chef de village Mahamat Hachim Abdassalam.