Tchad : à Ati, distribution de masques dans les marchés

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Cellule de liaison et d'information des associations féminines (CELIAF) Antenne d'Ati, a poursuivi vendredi son opération de sensibilisation et de distribution de cache-nez aux marchés de la ville d'Ati.



Mariam Souleymane Aguite, secrétaire général de la CELIAF Antenne d'Ati, s'est félicitée de la réouverture du marché. Elle a demandé aux femmes commerçantes et aux clients de respecter les mesures barrière pour éviter la propagation du Covid-19 dans la ville et plus particulièrement au Tchad.