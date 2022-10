Tchad : "à Doha, il a été convenu que les politico-militaires obtiennent 30% au CNT", Mahamat Kebir

"À Doha, il a été convenu que les politico-militaires obtiennent 30% des sièges au CNT. Beaucoup discutent des 45 sièges mais il en reste encore. Nous réclamons haut et fort les sièges restants", selon Mahamat Kebir.



"Si nous avons pris les armes, c'est à cause de vous. La destruction du Tchad, c'est à cause de vous", a lancé l'intervenant. Il a exigé "la fin de la mesquinerie" et a interpellé le présidium "pour qu'il en prenne acte".



S'agissant de la période de transition, l'intervenant estime que 24 mois seront insuffisants : "nous, politico-militaires, demandons 36 mois et plus. 24 mois sont insuffisants. Ce pays nous appartient, nous avons beaucoup à faire".