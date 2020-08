Tchad : à Faya, l'afflux d'orpailleurs en provenance de Miski préoccupe

Face aux vagues d'orpailleurs qui perdurent dans la ville de Faya, les membres du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Borkou se sont réunis autour du gouverneur de la province, par ailleurs président dudit comité, pour établir un plan d'action.



L'objectif est de surmonter cette phase qui défie les gestes barrières contre la Covid-19.



Le premier magistrat de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, a souligné que ces vagues d'orpailleurs qui inondent la première ville d'accueil, Faya, constitue non seulement un risque sanitaire mais aussi sécuritaire pour elle et les autres provinces.



Le gouverneur a instruit les responsables en charge de la sécurité et les agents sanitaires de mixer leurs forces pour mettre sur place des dispositions pouvant accueillir en toute sécurité les orpailleurs en provenance de Miski et ses environs, sans toute fois impacter négativement la ville d'accueil ainsi que les autres provinces du pays.



Séance tenante, des solutions appropriées ont tété trouvées : des tentes serviront d'abris aux orpailleurs au niveau des barrières pour une durée d'une semaine afin de réaliser des diagnostics sanitaires. Ils seront ensuite acheminés dans leurs lieux d'origine respectifs.