Tchad : à Kelo, la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes lance un projet contre les violences faites aux femmes en prison

Ce mardi 15 juillet 2025, la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes a officiellement lancé un projet de lutte contre les violences faites aux femmes en milieu carcéral, lors d'une cérémonie tenue dans la salle de réunion de la mairie de Kélo. L'événement était placé sous la présidence du préfet du département de la Tandjilé-Ouest, le général Doud Souleymane Ousmane.



Dans sa présentation, Gali Marthe Terei, responsable du projet, a mis l’accent sur l’autonomisation des femmes, affirmant qu’« une femme autonome est une femme libre ». Pour Nodjikoua Epiphanie Djionrang, présidente de la Ligue, ce projet vise aussi à défendre les droits des femmes libres et incarcérées.



Elle invite les femmes de Kélo à s’unir et soutenir cette initiative pour le bien-être de toutes. En lançant officiellement le projet, le préfet a salué cette action, la qualifiant de conforme aux engagements du gouvernement en faveur des droits et libertés des femmes.



Il a également souligné que ce projet envoie un message fort aux hommes sur le respect des droits féminins. La cérémonie s’est achevée par une photo de famille.