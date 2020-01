Tchad : à Koukou Angarana, l'activité économique fait oublier l'état d'urgence

Au marché hebdomadaire de Koukou qui se déroule chaque dimanche, les commerçants et les acheteurs font leurs transactions au rythme de l'offre et de la demande. Les commerçants viennent parfois de loin avec leurs produits, de Kereta ou encore d'Haraz, des villages qui relient Goz Beida et Koukou. Ils approvisionnent notamment le marché en mil ou en sésame, en plus des nombreux vivres qui sont disponibles à l'achat.