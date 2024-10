Tchad : à Mao, 30 enfants vulnérables bénéficient d'un soutien pour leur éducation

Ce jeudi 03 octobre 2024, l'Association pour la Lutte Contre la Malnutrition et la Protection de l'Enfance s’est engagée à soutenir 30 enfants vulnérables de l'École du Centre Mixte de Mao. Ce projet bénéficiera à 15 élèves duCP1 et 15 élèves du CP2.



Ces derniers, privés d’école l’année dernière, suite à des difficultés financières, ont enfin eu la chance de reprendre le chemin des classes. L’Association prend en charge totalement les frais d'inscription et les fournitures scolaires de ces enfants pour les six prochaines années, avec possibilité de renouvellement.



Le directeur de l'école, Mahamat Moussa Seid se montre « très reconnaissant et très heureux » de ce soutien salutaire. Il appelle également d'autres associations et organisations à soutenir les enfants vulnérables, pour bâtir un avenir meilleur.



Le président de l'Association, Abakar Djidda Abba, et les membres du bureau exécutif sont convaincus que chaque enfant mérite une chance d'apprendre et de s'épanouir. Ce projet représente un pas important vers l'amélioration des conditions éducatives des enfants vulnérables à Mao. Il s’agit de bâtir ensemble, un avenir meilleur.