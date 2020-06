Tchad : à Massakory, les musulmans s'adaptent aux mesures barrières pour la prière du vendredi

Les fidèles musulmans de Massakory, très contents de la réouverture des lieux de cultes, se sont rendus ce vendredi 26 juin 2020 dans les mosquées pour accomplir leur devoir religieux.



À la grande mosquée de Massakory, l'imam de la ville cheikh Mahamat Moustapha Ali a insisté sur le respect des mesures barrières. Il a expliqué que c'est un devoir de suivre les consignes des autorités.



La prière à la grande mosquée de Massakory a commencé à 13h15 par la Khutba prononcée par l'imam de la grande mosquée, cheikh Mahamat Moustapha Ali, axée sur la pandémie de Covid-19.



Après la prière, une fathia a été dite en mémoire des défunts de la pandémie et en faveur de la protection de toute la population tchadienne.



Le cheikh a fait un plaidoyer auprès des autorités locales afin de mettre à leur disposition des kits de lavage des mains et des masques de protection.



Selon lui, les gestes barrières sont réalisés mais il manque des masques. Cette prière est rendue possible grâce au nettoyage et à la pulvérisation de la mosquée par la mairie de Massakory.