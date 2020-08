Tchad : à Mongo, prise de contact avec la population pour le gouverneur Dago Yacoub

Le second point met en évidence le problème de la sécurité et de la paix. Selon le gouverneur, ce problème conditionne la réussite de toute action de développement. De ce fait, il a demandé à la population de collaborer avec les autorités administratives et les responsables des services de défense et de sécurité.



Cette collaboration pourrait permettre d’aider à assurer la sécurité des personnes et des biens et permettra également à toutes les couches sociales de vaquer paisiblement à leur occupation quotidienne en vue de participer au développement de la province du Guéra, a-t-il souligné.