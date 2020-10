Tchad : à Mongo, un atelier sur la planification des activités de prévention et prise en charge du VIH/SIDA

Un atelier bilan de 2020 et de planification des activités de prévention et prise en charge du VIH/SIDA chez les adolescents et jeunes pour l'année 2021 dans les structures culturelles, se tient depuis ce lundi dans la salle de réunion du PARSAT/RePer à Mongo.



L'atelier regroupe entre autres le chef de bureau Unicef de Mongo, le responsable du point focal VIH de la délégation sanitaire provinciale du Guéra, le directeur de la Maison de la culture, les animateurs principaux des Centres de lecture et d'animation (CLAC) ainsi que les responsables des organisations des jeunes.



L'objectif principal de cet atelier est de faire la rétrospection des activités de 2019-2020 et d'élaborer de plans opérationnels de 2021 en intégrant les attentes et préoccupations des adolescents et jeunes, ce qui permettra aux participants non seulement de s'approprier les outils de gestion mais aussi de définir les mécanismes d'élaboration de plan, l'exécution et le suivi des activités en faveur des adolescents et jeunes.



Ouvrant la séance, le chef de bureau de l'Unicef à Mongo, Bambé Lampoint, se dit ravi de la tenue de cet atelier qui entre en droite ligne de l'élaboration des plans opérationnels de 2021.