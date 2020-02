Tchad : à Moussoro, des jeunes offrent 360 livres à un lycée

Le lycée de Moussoro, dans la province du Bahr El Gazel a reçu samedi dernier un important don de livres pour renforcer l'apprentissage des lycéens. Ce geste est l'oeuvre de l'association des jeunes pour le développement du Bahr El Gazel.



La cérémonie de remise a eu lieu en présence du secrétaire général départemental et du délégué provincial à l'éducation et à la jeunesse.



Les deux responsables se sont félicités de cette initiative et ont appelé les jeunes à prendre soin de ce don.



Au total, 360 livres ont été remis au lycée. Il s'agit notamment de livres de littérature, de sciences et d'histoire.



Le secrétaire général de l'association, Hamid Moussa Issa, a déclaré que "ce projet est le fruit de la contribution des fils et des filles de notre chère province".



Il a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette opération.



La cérémonie a également été marquée par une conférence-débat sur l'importance de la lecture.