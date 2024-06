Tchad : à N’Djamena, conduite imprudente des apprentis chauffeurs de minibus

Les accidents de circulation impliquant des minibus de transport en commun sont récurrents à N'Djamena.



Dans certains cas, ces accidents sont provoqués par des apprentis chauffeurs qui, en dehors des heures de service de leur patron (chauffeur), profitent de ces moments libres pour exercer ce métier, transportant des usagers à différents endroits de la ville, généralement sur des axes, voire même des pistes goudronnées.



Cependant, cette pratique n'est pas sans conséquence, car la plupart de ces apprentis chauffeurs ne disposent pas de permis de conduire, et ne maîtrisent donc pas certains détails du code de la route. Voulant coûte que coûte gagner de l'argent, grâce au transport, ces derniers roulent souvent à des vitesses excessives, sans tenir compte des risques encourus. Leur principal objectif est de générer des fonds pendant les périodes de repos de leur chef.



Ainsi, plusieurs accidents de circulation sont souvent enregistrés à N'Djamena à cause de ces opportunistes, semant la crainte et la désolation parmi les usagers, surtout en ce qui concerne la nécessité et l'urgence d'emprunter ces minibus de transport en commun.



Angèle, une habitante du quartier Habbena, près du rond-point dit Gazelle, affirme : « Ces apprentis chauffeurs, lorsqu'ils conduisent, n'ont pas peur de freiner brusquement lorsqu'un client sollicite leur service. C'est pour cela qu'ils s'arrêtent dans n'importe quelle condition et dans tous les sens, juste pour se précipiter et empocher leurs jetons, sans tenir compte des risques que cela implique ».



Plus loin, un jeune motocycliste déclare : « Nous qui sommes souvent à moto, sommes les plus exposés. Il n'est pas rare de voir ces personnes-là nous dépasser en vitesse et venir garer le bus juste devant nous, sur la même trajectoire, provoquant ainsi des accidents de circulation que moi j'appellerai des accidents provoqués ».



Il invite les policiers souvent stationnés sur le goudron, à prendre leurs responsabilités face aux dangers réels que comporte cette pratique frauduleuse. En conclusion, il est impératif et crucial pour les véritables chauffeurs de ces minibus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que leurs apprentis n'utilisent frauduleusement ces véhicules, lorsqu'ils sont en repos.



Ces derniers sont invités à cultiver la patience et à suivre la procédure normale d'obtention d'un permis de conduire, ce qui leur permettra finalement d'exercer légalement leur métier. Les policiers en faction sont également invités à veiller au respect strict de la détention d'un permis de conduire, une exigence préalable pour autoriser toute conduite à bord des véhicules à quatre roues.