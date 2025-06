Tchad : à N'Djamena, l'occupation de voie de circulation persiste

En dépit de la résolution de la mairie centrale, interdisant les occupations anarchiques et illégales des voies de circulation, cela est loin d'être respecté par les détenteurs de bars et alimentations situés au bord du goudron.



Sur l'axe Mathias Garterri, appelé communément axe CA7, les bars n'ayant pas assez d'espace pouvant contenir les engins, transforment une partie de la chaussée en parking rétrécissant l'espace pratiqué par les usagers.



Souvent, à partir de 17h et jusqu'au 23h, il faut être prudent au volant pour échapper aux risques d'accident de circulation. Étant saoules, certaines personnes ne songent pas aux dangers qu'elles encourent au bord de ces endroits de réjouissances situés au bord du goudron.



Cette situation met à mal les passants, ainsi qu’elle défie la mairie du 7ème arrondissement, qui, en 2024 a procédé à la démolition de tous les bars, alimentations, buvettes, restaurants, et diverses autres activités ayant occupé illégalement les espaces publics.



Malgré que les occupations de voie de circulation par les engins à deux et quatre roues devant les bars soient pour quelques heures, cela joue sur la fluidité de circulation, et constitue ainsi un risque.