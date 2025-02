Tchad : à N’Djamena, l'os déjà utilisé, un déchet précieux

Habituellement, les coproduits animaux utilisés sont déposés aux ordures par les consommateurs. Mais force est de constater que ces os de viande sont actuellement utilisés pour nourrir les volailles et dans les champs.



Cependant, beaucoup de jeunes se sont lancés à la recherche de ces os jetés, qui sont considérés comme nobles. Le tas de ces os se vend à 7500 FCFA et le kilo brûlé à 200 FCFA à Kousseri, au Cameroun voisin.



Selon Haroun Issa, un jeune qui travaille à la vente de ces coproduits de l'élevage, notamment les os : « on a des contacts avec les vendeurs de Koura-Koura soupe, ils gardent ces os pour nous. Ils sont finalement utilisés dans les aliments pour les coqs, canards », indique-t-il.



Toutefois, la méconnaissance de la réutilisation par de nombreux ménages constitue une faible valeur ajoutée. Il est important de faire des recherches sur les coproduits d’origine végétale. Car le réemploi de ces matières est trop bénéfique, comme dit un dicton, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».