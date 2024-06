Tchad : à N’Djamena, le mauvais état des routes en saison pluvieuse est un risque

Généralement, pendant la saison des pluies, plusieurs rues de la capitale tchadienne sont dégradées en raison des eaux stagnantes de la pluie qui sont présentes sur le goudron.



En effet, cette dégradation crée des petits trous appelés communément « nids des poules », et qui sont souvent visibles au milieu même de la voie publique, les usagers ont des difficultés sur ces axes, que ce soit à moto ou en voiture. Plusieurs cas d'accidents sont enregistrés chaque jour, à cause du mauvais état de certaines rues de la capitale.



Souvent, en voulant éviter ces « nids des poules », certains motocyclistes se retrouvent souvent au sol, plusieurs cas de fractures et de blessures graves pendant la journée. Pire encore, pendant la nuit, beaucoup des rues de N’Djamena ne sont pas éclairées, c'est là où les risques sont élevés.



Un tour effectué vers certains quartiers comme Diguel, Dembé ou encore Champs de fil, dans le 5ème arrondissement, permet de constater l'état dans lequel se trouve ces axes. On y voit souvent des pneus installés par la population, au milieu du goudron, pour attirer l'attention des usagers afin d'éviter les risques d'accidents.



« Nous ne sommes qu'au début de la saison pluvieuse, chaque jour on se rend au boulot avec un retard à cause de l'embouteillage causé par l'état dégradé de cette route », se lamente Adoum, un infirmier diplômé d'Etat.



Face à cette situation, les autorités en charge des infrastructures et les autorités communales sont interpellées, afin de trouver une solution idoine et urgente pour palier à ces problèmes qui sont souvent minimisés, mais qui peuvent avoir des conséquences dans la vie de nos concitoyens.



Ainsi, ces routes en état de dégradation nécessitent vraiment de réparations ou soit, de colmatage dans le but de réduire les risques d’accidents mortels. Comme le dit un dicton, « prévenir vaut mieux que guérir », alors, il faut agir le plus vite possible pour éviter tout risque aux paisibles citoyens.