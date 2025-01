Tchad : à N’Djamena, un apprenti de minibus menace une cliente avec une arme blanche pour 50 francs

Un incident s'est produit le lundi 13 janvier 2025, au rond-point SNER, dans la commune du 8ème arrondissement de N'Djamena.



Une jeune fille, ayant pris un minibus depuis le marché de Diguel, pour se rendre chez sa tante dans le quartier Ndjari, a été menacée par un apprenti conducteur à cause d'un différend lié au prix de la course. Alors que le tarif fixé était de 150 Fcfa, la jeune fille a tendu une pièce de 100 Fcfa à sa descente du bus.



Une dispute a éclaté entre les deux, et l'apprenti a sorti un couteau, menaçant de la poignarder. L'intervention rapide des passants a permis d'éviter un drame en séparant les deux individus.