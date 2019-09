Tchad : à l’Est, 17 villages déposent les armes

Le sultan abbasside du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Madhi, poursuit sa mission de récupération des armes à feu détenues par des civils dans les différents cantons, dans le cadre de l’état d’urgence.



Il s'est rendu ce dimanche à Guerri, localité située à 95 km au nord d'Abeche où la population lui a remis 45 armes à feu de tous calibres.



L'object de la mission consiste à sensibiliser la population sur le respect des mesures de l'État d'urgence et la restitution des armes à feu aux services concernés.



Ces 45 armes et munitions ont été restituées par 17 villages sur les 165 que compte le canton Guerri.



“Si aujourd'hui vous voyez toutes ces armes devant vous, c'est parce que nous n'avons jamais cesser de sensibiliser notre population sur l'importance de la paix et du vivre ensemble”, a précisé le chef dudit canton, Mahamat Adoum Doutoum.



Le sultan abbasside du Dar ouaddai a invité la population de Guerri a aider le service de désarmement à mieux accomplir sa mission. Il a demandé à cette dernière de songer au développement de sa localité et non à la déstabilisation.



Dans son intervention, le préfet du département de Ouara, Abakar Maina Mahamat a souligné que “la paix est la base de tout progrès”. Il a ajouté que tout le monde est appelé à préserver cette paix chèrement acquise.



Le coordinateur de l'opération de désarmement, général Ousmane Bahar Mahamat Itno a remercié la population de Guerri pour sa collaboration, avant d'inviter les autres à emboîter le pas.



La délégation conduite par le sultan s'est rendue au canton Bourtail où elle a sensibilisé la population sur l'importance de la restitution des armes aux autorités compétentes.