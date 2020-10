Tchad : à l'Est, course contre la montre pour sensibiliser la population sur le recensement

Pour le Sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahdi, "la province mérite d'être en paix et d'avoir une cohabitation pacifique entre ses filles et fils pour un développement durable prôné par le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno. Sans la paix et la cohabitation pacifique, il n'y aura pas un développement durable. Nous devons cultiver la tolérance, l'amour du prochain, la cohabitation pacifique et la fidélité entre nous".



Le Sultan du Dar Ouaddaï précise que "la protection du droit de la femme et de la fille doit être est un élément essentiel pour le développement de notre beau royaume". Il exhorte les parents à envoyer les filles à l'école "car la fille n'est pas née pour le foyer" mais a un rôle pour l'avenir de la société.