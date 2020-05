Tchad : à l'Est, un homme ouvre le feu sur des fidèles sortant d'une mosquée

Un homme armé a ouvert le feu mardi soir sur des fidèles musulmans qui venaient de sortir d'une mosquée, après la prière de Isha. L'incident a eu lieu vers 19h40 à Khera Wadjide, non loin de Koumou, une localité située 30 km de Addé, dans le département de Addé.



Deux personnes ont succombé sur place à leurs blessures, tandis qu'une troisième personne se trouve dans un état critique, a indiqué une source sécuritaire à Alwihda Info.



Atteint au pied gauche et au bras, le blessé a été admis à l'hôpital de Addé, avant son acheminement vers Abougoudam.



Les forces de sécurité se sont mobilisées immédiatement pour rechercher le tireur qui a pris la fuite.



Plusieurs incidents ont été recensés dans la zone ces derniers temps.



Jeudi dernier, à Kerfi, deux hommes qui discutaient en sont venus aux mains. L'un a sorti un couteau et a poignardé l'autre à mort.



Le 5 mars dernier, une tuerie a eu lieu dans la même zone de ce nouvel incident.



Lieux de culte fermés



Les lieux de culte sont fermés sur l'ensemble du territoire national depuis le 20 mars, une mesure prise pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19.