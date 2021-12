Tchad : à l’approche des fêtes, des ménages inquiets pour leur ventre

Les marchés, les grands magasins et les abords des avenues sont envahis de jouets, sapins de Noël, bonnets en images de Père Noël. Mais les prix de denrées alimentaires sur les marchés, laissent couler beaucoup d’encre et de salive dans les foyers.



Cela étant, la ville de Ndjamena vibre au rythme de la célébration des fêtes fin d’année, avec les aménagements des ronds-points, les réparations des lampadaires de certaines avenues, la peinture et décoration des lieux de boissons, les boites de nuit et certains lieux de culte comme de coutume.



Cette année, le plus frappant est que les fonctionnaires du secteur public ont perçu leurs salaires du mois de décembre à la quinzaine du mois. Tous s’appètent à aller vers la célébration des fêtes de fin année. Sauf qu’un tour dans l’un des marchés de la ville, laisse comprendre que beaucoup de ménages fêteront avec un plat moins garni.



Pour preuve, un « coro » d’oignons coûte 3000 FCFA, celui d’ails coûte 6000 FCFA, celui du riz communément appelé « Am mal ilyal » coûte 1250 FCFA et celui surnommé par les femmes « nimero » coûte 1750 FCFA. La patate est vendue par tas de 250 à 500 FCFA, la pomme de terre de 2500 à 3000 FCFA, le bidon d’huile d’un litre et demi coûte 2000 FCFA, le sac de farine de 25k coûte 11500 FCFA.



Ainsi, il sera difficile de préparer des cakes en quantité pour les enfants, déplore une femme rencontré au marché à mil, alors que le « coro » du sucre est écoulé 2250 FCFA. Quant au prix d’un poulet naturel, il s’élève de 3500 à 5000 FCFA, le mouton 35 000 à 50000 FCFA, au marché de Gassi dans le 7ème arrondissement connue sous l’appellation d’abattoir, et trop fréquenté par des femmes à cause du prix abordable de la viande, une cuisse d’un bœuf variant entre 32 500 à 35000 FCFA.



Même si les prix varient d’un marché à un autre, la différence ne dépasse que 100 à 200 FCFA. Ce qui constitue une véritable fête en solo pour une famille large. Mais dans certaines Eglises, le côté festif se prépare à travers la cotisation de chaque membre, explique Florent. Les prix des denrées alimentaires ne peuvent pas empêcher les membres de se régaler, ajoute-t-il.