Tchad : à la foire de la SENAFET, les boissons sont au rendez-vous

Les visiteurs ont pu constater que la boisson était omniprésente sur toutes les tables de la foire. Des bières aux vins locaux, en passant par les boissons spiritueuses, il y en avait pour tous les goûts. Cette abondance de boissons alcoolisées a fait penser à certains que la Senafet 2023 était davantage une semaine de l'alcool qu'une semaine de réflexion.



Malgré cela, la foire a connu un pic d'affluence, en particulier le soir, où les hommes ont été nombreux à se mêler aux femmes et aux jeunes filles pour boire et profiter de la soirée.



Toutefois, la foire de la Senafet est un évènement important pour la ville de Sarh et pour l'économie locale. Elle permet aux exposants de présenter leurs produits et services, de rencontrer de nouveaux clients et de renforcer leur réseau professionnel.