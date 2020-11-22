تشاد: الوصول المحدود إلى الكهرباء يبطئ أهداف التنمية

ترأس رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو يوم السبت 21 نوفمبر 2020 وضع حجر الأساس لبناء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية تقدر ب 100 ميغاوات.



رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو تحدث بعد وضع حجر الأساس حيث رد للصحافة وقال إن العاصمة أنجمينا بهاتين المحطتين ستكون في مأمن من المشاكل الكهروبائية، مؤكدا أن معدل الحصول على الكهرباء في تشاد لن يسمح لتشاد بتحقيق أهدافها التنموية. وهذا مشروع كبير ظللنا نرعاه منذ سنوات هذه فرصة لجميع المواطنين لا سيما سكان العاصمة أنجمينا، كما طلب من الشركاء والمستثمرين الآخرين العمل في هذا القطاع المفتوح الإستثمار في مجال الطاقة وقال لقد أعفينا الضرائب كل ما يصاحب مثل هذه المشاريع.



هذا ونذكر بأنه سيفتح مركز للتدريب المهني في العاصمة أنجمينا وفي مجال التدريب الأكاديمي للخريجين الشباب في مجال الطاقة.