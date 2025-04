Tchad : accident de la route entre Koundjourou et Khireribé, plusieurs blessés graves

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi 24 avril 2025 entre les localités de Koundjourou et Khireribé, dans la province du Batha.



En effet, un véhicule a quitté la chaussée avant de percuter un arbre, causant plusieurs blessés, dont certains dans un état jugé critique.



Les victimes ont été rapidement prises en charge et transportées vers le centre de santé le plus proche, pour y recevoir des soins nécessaires