Tchad : action citoyenne des jeunes du quartier Coton Tchad de Kelo

Les membres de l'Association des jeunes du quartier Coton Tchad de Kelo, se sont mobilisés pour rendre salubre le quartier Baguirmi, dans le 3ème arrondissement de la ville de Kelo, et aussi pour remblayer les creux sur les axes de ce quartier.



En effet, le quartier Baguirmi est l'un des quartiers les plus inondés de la ville de Kelo. Pour le président de ladite Association, Sakit Kale Gome, l’objectif poursuivi est d’aider les habitants de ce quartier à circuler pendant cette saison.



Ces jeunes volontaires ont reçu l'appui de la mairie en matériels, pour la facilitation des travaux. Selon le président, ils mettront plusieurs jours dans ce quartier, avant d'entamer les travaux ailleurs.



Il faut signaler que le conseiller Moussa Malam Ali et le président de l'ANGE départemental, Kemessian Elias Tokyo ont encouragé les membres de l'Association à mieux travailler.