Tchad : adoption de l'agenda du DNIS, le Présidium estime que 90% des intervenants sont hors-sujet

N'Djamena - Le président du Présidium du dialogue national, Gali Ngothé Gatta, a déploré lundi soir que 80 à 90% des intervenants n'ont pas abordé le sujet lié à l'adoption de l'agenda des assises. "On ne va pas consacrer deux jours à parler de l'agenda, surtout en parlant hors-sujet", a-t-il déploré.



"S'il en est ainsi, ou bien on fait de la diversion pour allonger le temps, ou bien on ne comprend pas le bienfondé de notre responsabilité par rapport au calendrier que nous avons adopté", a poursuivi Gali Ngothé Gatta.



Le Présidium va procéder au réaménagement de l'agenda en fonction des propositions émises par les participants. L'agenda remanié sera proposé ce 6 septembre, en fin de matinée, à la plénière.



Gali Ngothé Gatta souhaite une adoption rapide de l'agenda pour mettre en place les différentes commissions thématiques et entamer les débats de fond.