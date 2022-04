Tchad : alerte à la pénurie de carburant à Koumra

Commerçants et stations de vente de carburant ferment les uns après les autres, motif : l'absence du précieux liquide.



Pas l'ombre d'un motocyclistes dehors, ils ont préféré garer leurs motos pour les mêmes raisons : la pénurie du carburant qui oblige les stations à fermer tous leurs points de vente.



Au micro de Alwihda Info, certains grossistes ont affirmé « n'avoir pas reçu le carburant depuis quelques semaines ». Ils sont contraints de vendre le stock restant.



Les clients désabusés parlent pour leur part « d'un système bien organisé par les grossistes pour arnaquer la population de Koumra en plein ramadan''.



Sur le marché, le constat de la hausse des prix se passe de tout commentaire. « Certains commerçants fixe les prix comme ils le veulent », s'indigne un client. Ils « vendent 1 litre de carburant à 1000 FCFA et le litre et demi à 2000 Fcfa », révèle un autre client.



D’après le délégué intérimaire de la chambre de commerce de Koumra, Mahamat Seide, il s'agirait plutôt d'un problème entre les grossistes et leurs bailleurs.