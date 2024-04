Tchad : amélioration de l’atmosphère au cours de la journée du 29 avril (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publiée par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la journée du lundi 29 avril 2024, une brume de poussière a intéressé la province du Borkou, du Kanem, du Lac, et partiellement le Batha, le Guéra, l’Ennedi-Est et la ville de N’Djamena.



Ailleurs, l’atmosphère s’est améliorée avec une bonne visibilité. Dans l’après- midi jusqu’à la nuit, des manifestations pluvio-orageuses pourront probablement intéresser le Moyen-Chari, le Salamat, le Mandoul, les deux Logone, le Mayo-Kebbi-Ouest et la Tandjilé.



Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé au tour de 9ème degré de latitude Nord suivant l’axe Pala Laï_Kyabé. Les vents dominants d’intensité modérée à faibles dans les basses couches sont de directions Nord-Est au Nord et au Centre du pays, avec des vitesses moyennes de 26 km/h au Nord, 22 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit jusqu’au petit matin de demain, la poussière se maintiendra dans le Borkou, le Kanem le Nord- Ouest, et un peu légèrement le Centre, la ville de N’Djamena et ses alentours. La température sera ressentie sur l’ensemble du territoire national.



Le Front-Intertropical (FIT) oscillera entre le 9ème et le 11ème degré de latitude Nord suivant l’axe Pala- Mel-Fi-Amtiman. Les vents dominants d’intensité modérées à faibles dans les basses couches seront de direction Nord-Est au Nord et au Centre du pays avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de 16 km/h au secteur Sud du pays.



Les températures maximales prévues à 15:00TU (16:00 heure locale) pour la journée du 30 avril 2024 seront en baisse de 1°C à 2°C par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays.



Ainsi, les villes les plus chaudes seront N'Djamena, Massenya, Moussoro, et Massakory avec un pic de 44°C. Enfin, il fera 37°C à Amdjarass à 15:00TU (16:00 heure locale).