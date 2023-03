Tchad : appel à la responsabilité des chefs d'établissement pour lutter contre la violence en milieu scolaire

Des représentants de l'éducation, notamment le délégué provincial de l’Education Nationale de N’Djamena, les inspecteurs départementaux de 10 arrondissements et plusieurs proviseurs, ont assisté à cette rencontre. M. Mahamat Séïd Farah a souligné que des actes de violence se produisent dans certains établissements scolaires de la capitale, ce qui risque de perturber le calendrier scolaire. Il a notamment mentionné un récent affrontement entre des élèves de deux lycées qui a conduit à la suspension des cours.



Le Secrétaire général a appelé les responsables des établissements à prendre leurs responsabilités pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Il a également encouragé les chefs d'établissement à mettre en place des initiatives de rapprochement, telles que des matchs d'amitié et de réconciliation, afin de créer un climat de quiétude dans les établissements scolaires. Il a rappelé que l'école est un lieu de respect, de tolérance et d'amitié.



Par ailleurs, le Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique a annoncé la mise en place de deux prix : le prix de l'école la plus propre et le prix de l'école la plus paisible, qui seront décernés à la fin de l'année. Les lycées et les collèges de N'Djamena seront en concurrence pour remporter ces prix. M. Mahamat Séïd Farah a déclaré que cette initiative vise à encourager les établissements à maintenir un environnement propre et paisible pour les étudiants.