Tchad : arrestation de sept coupeurs de route armés au Batha

Au total, sept présumés malfaiteurs ont été interpellés par les forces de l'ordre en service dans la province du Batha. Lors d'une cérémonie présidée ce mardi par le gouverneur, Ahmat Goukouni Mourali, ils ont été présentés à la presse locale.



Selon les forces de l'ordre, ce groupe de malfaiteurs est divisé en deux. Le premier groupe, composé de quatre individus armés, est spécialisé dans le braquage de véhicules circulant vers les marchés hebdomadaires. Le second groupe, formé de trois membres, utilise des bâtons pour cibler les motocyclistes.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a loué les efforts des forces de défense et de sécurité lors des opérations menées. Lors de cette cérémonie de présentation des criminels et des armes de guerre saisies, le gouverneur a saisi l'occasion pour inviter tous les civils détenant illégalement des armes de guerre à les remettre aux postes de gendarmerie ou de police, sous peine de sanctions.



Il a conclu en exhortant les forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts pour rétablir l'autorité de l'État, en mettant l'accent sur la paix et la cohésion sociale dans toute la province, conformément aux directives de la plus haute autorité.