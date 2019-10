Tchad : arrêté d'intégration de 74 magistrats

Abdelkadre Adoum Nangtoingar ; Mme. Ada-Garoua Zoumaï Mireille ; Mme. Adama Ramou ; Adigazidi Moise Adabako ; Adoum Moustapha Maitchari ; Adoum Tchoroma Matalama ; Alhadj Issa Djidda ; Ali Mahamat Idriss ; Mme. Allandiguim Benedicte ; Allayam Djimadjira ; Babikir Saleh Abouna ; Bandjim Eric ; Mme. Bealoum Miletal Nekemadji ; Boudina David ; Byakzahbo Andre ; Danzabe Wigne ; Mme. Djalangta Modestine Mbang ; Djamal Mahamat Khamis ; Djasrabaye Gerard ; Djerabe Paolo Sanabe ; Djimadoumnodji Germain ; Djimbaye Narcisse ; Djoitana Innocent ; Djonfabe Dihoulne Alexis ; Doumlah Marsou Sidoine ; Famakene Zakarias ; Gali Sakou Ali ; Galya Dogo Hassaballah ; Gang-Natan Didier ; Hassib Matar Babikir ; Kaguenang Félix ; Kemney Delim Bonaventure ; Mme. Kouembaye Mbaiouguebe Anastasie ; Lebro Josue ; Mme. Lonodji Obed ; Madjiadoum Allah Asra ; Madou Adam Mahamat ; Madtoingue Herman ; Mamadji Mbainang ; Maoualnodji Mbaiharebeye Frederic ; Mbaiargom Edmond ; Mbaigolmen Frederic ; Mbaire Koumanodji Eliazar ; Mme. Mbatial Gogta Christine ; Mme. Memadji Carine ; Mme. Minda Souloukna ; Mme. Mingueyam Anice ; Mouengar Elias ; Mouheuba Antony ; Moustapha Ali Adoumaye ; Moustapha Djemadji ; Mustapha Abdraman Ahmat ; Nanbe Riarai Eric ; Nantelsem Narcisse ; Ndilbe Floris Yalde; Ndoloum Casimir ; Ndoryam Emmenuel ; Nerambaye Ndoubamian ; Ngaradji Djimrabeye Patrick ; Nguetigal Jean Paul ; Nguinambaye Mbaidouboutar ; Nimane Nicolas ; Noubarabaye Djimako ; On-Guiba Fidele ; Pierre Koga Marandi ; Ramadan Mahamat Ahmat Djy ; Mme. Ronel Grace Ndoh ; Mme. Ronel Monodjomi Regina ; Sondheu Mougnan ; Sone Abraham ; Wassou Appolinaire ; Yamadji Tanguy Gonde ; Mme. Yankemadje Irene ; Zadadine Adoum.



Les intéressés mis à la disposition du ministère de la Justice, chargé des droits humains, doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois.



Le non-respect du délai prévu à l'aarticle 2 entrainera l'annulation d'office de l'intégration.



Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de prise de service des intéressés, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Au terme de l'arrêté n° 8063 du 24 octobre 2019 signé par le ministre de la Justice, Djimet Arabi, les lauréats de l'Ecole nationale de formation judiciaire dont les noms suivent, titulaires du Baccalauréat de l'Enseignement du second degré, toutes séries confondues, et des diplômes de Maîtrise et Licence en Droit toutes options confondues des différentes Universités et les diplômes de la Magistrature, sont intégrés dans le cadre régulier de la Magistrature, en qualité de Magistrat de 3ème grade, 1er échelon, indice 1700.Il s'agit de :