Tchad : arrivée massive et inquiétante d’ex-orpailleurs à Abéché

Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 22 juin 2022, l´Association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddaï (AJDRO), à travers son président AJDRO Abbas Khassim Ali, constate l´arrivée massive, ces derniers temps, des jeunes venus des zones d´orpaillage.



Selon les termes du communiqué, cette situation fait galoper le nombre d´habitants de la ville d’Abéché et ne reste pas sans conséquence. Car elle crée une insécurité accrue, indique le communiqué.



Aussi, l´AJDRO s´indigne du comportement de certains commerçants véreux qui en profitent pour augmenter les prix des denrées de première nécessité. Il s’agit le sucre, l´huile, la farine et mil. De même, l´AJDRO déplore le silence du gouvernement et l´inaction de l´Association des droits des consommateurs (ADC).



C´est pourquoi l´Association des jeunes pour le développement interpelle les plus hautes autorités de la transition, les autorités provinciales et leurs partenaires, à tout mettre en œuvre, pour résorber cette crise qui prend des proportions inquiétantes.