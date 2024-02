Tchad : assassinat de Marius Mbaïnarem, l'avocat du suspect apporte des clarifications

Afin de clarifier les circonstances entourant le décès par balle du jeune blogueur Marius Mbaïnarem, Me Taira Tchangbélé Stéphane, l'avocat du présumé assassin, a organisé une conférence de presse ce lundi 12 février 2024 à la radio FM Liberté.



L'avocat de Hamza Adam Abdallah, suspecté d'être l'auteur de la mort du blogueur tchadien dans la nuit du mercredi au jeudi 8 février 2023, a expliqué que son client était allé se divertir à la boîte de nuit BLACK AND WHITE à Kabalaye. Peu après son entrée, il a été agressé par trois jeunes. Suite à une altercation, ils ont quitté l'établissement et ont commencé à échanger des tirs. C'est à ce moment que Marius, sortant de la boîte, a été touché par une balle de manière accidentelle, entraînant malheureusement son décès.



Me Taira Tchangbélé Stéphane a souligné qu'il ne cherche pas à exonérer son client des accusations portées contre lui, mais appelle plutôt les autorités compétentes en matière de sécurité et de justice à agir avec diligence pour que le commissaire du CSP3 réappréhende les individus relâchés, ainsi que pour la restitution du véhicule, afin que justice soit rendue en mémoire du défunt.