Tchad : assemblée générale des opérateurs économiques, le CEFOD quadrillé par la police

N'Djamena - L'assemblée générale de la plateforme des organisations des syndicats des opérateurs économiques du Tchad n'a pas pu avoir lieu ce vendredi. Les forces de sécurité quadrillent les abords du CEFOD et empêchent l'accès pour des raisons inconnues. Le siège du Conseil national des importateurs, transitaires et exportateurs (CONITE) est également encerclé par la police.



Des transitaires et opérateurs économiques ont été arrêtés par les forces de l'ordre.



Mardi, la plateforme a exigé la satisfaction de ses revendications au risque de lancer un préavis de grève de 72 heures qui a pris effet à compter du mercredi 14 juillet 2021 jusqu'à vendredi 16 juillet 2021.



Les opérateurs économiques et transitaires dénoncent l'imposition des nouveaux badges à l'entrée de la plateforme de Ngueli, l'immobilisation des camions de transport de marchandises, l'augmentation récurrente des valeurs en douanes des marchandises, la multiplicité des décisions créant une confusion, le manque de considération à l'endroit des commissionnaires agréés en douane, les contradictions dans l'application des décisions, et les menaces et intimidations à l'endroit des opérateurs économiques et transitaires.



De son côté, la direction générale des douanes et droits indirects évoque une réforme visant à assainir le corps des commissionnaires en douanes.