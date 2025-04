Tchad : atelier de revue du contexte de la commune de Mao

La maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Moutta Mbodou, a lancé ce 23 avril 2025 à Mao, l'atelier de revue du contexte de la commune, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Développement Intégré au Kanem (PADIK).



La cérémonie s'est déroulée en présence du chargé de la communication de la délégation générale du gouvernement auprès de la province, Djidda Mahamat Oumar, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, ainsi que des autorités administratives et traditionnelles, et des représentants des organisations de la société civile.



L’objectif de cet atelier est de procéder à une actualisation collective de l’analyse de la situation qui prévaut dans la commune de Mao, au développement durable et à la consolidation de la paix dans le département du Kanem Centre.



Dans son mot d'ouverture, la maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou a salué cette initiative du PADIK qui va en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités du pays, à savoir, le développement local. Elle demande à chacun d'apporter sa pierre de contribution sur le problème qui mine le développement de la commune de Mao.



Elle a ainsi exhorté les participants d'être participatifs, et actifs lors des échanges. Enfin, le projet concerne trois communes, notamment Meleah, Wadjigui et Mao.