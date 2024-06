Tchad : atelier de vulgarisation de la loi sur l’accès à l'information publique au CEFOD

Au total, ils sont 50 participants issus de la presse et de la société civile, qui prennent part aux assises de cet atelier, sur la vulgarisation de la loi sur l'accès à l'information publique.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement (CEFOD), Djasrangar Namdjigar.



Elle a connu la présence du représentant de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), celle du représentant de l'Union des Journalistes Tchadiens(UJT) et de quelques responsables des organes de presse.



En prononçant son mot de bienvenue, Djasrangar Namdjigar a souligné que les citoyens ont le droit d'avoir des informations publiques fiables et objectives.



Le formateur, Alphonse Dokalyo, a indiqué que l'objectif de cet atelier d'échanges vise à promouvoir le droit d'accès à l'information publique, pour contribuer efficacement à la protection de Droits de l'Homme et des libertés publiques, ainsi que des médias libres. L'atelier sur la vulgarisation de la loi sur l'accès à l’information publique, durera deux jours.