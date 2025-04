Tchad : atelier sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale du PATN à Mongo

Ce jeudi 24 avril 2025, la salle de réunion de la mairie de Mongo a accueilli le lancement officiel d'un atelier d'information, de sensibilisation et de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale, organisé par le Projet d'Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN).



La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Hassane Souleymane Adam, secrétaire général de la province du Guéra, représentant le délégué général du gouvernement.



Plusieurs personnalités locales ont honoré l'événement de leur présence, notamment Saladine Ahmat Mahamat, préfet du département du Guéra, Mahamat Amine Ahmat Ibedou, maire adjoint de la commune urbaine de Mongo, Ahmat Tagal, sous-préfet de Mongo rural, ainsi que de nombreux responsables des services locaux.



Dans son allocution, Seydou Sidi, chef de mission et spécialiste du développement social, a présenté la vision du projet qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du pays, face aux défis de l'internet. Il a exposé les objectifs de cet atelier visant à informer la population sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale mis en place par le PATN.



Lors du lancement officiel, le secrétaire général de la province, Hassane Souleymane Adam, a vivement salué cette initiative qu'il considère comme « un de soulagement pour la population du Guéra ». Il a souligné que ce projet facilitera l'accès des habitants aux différents services numériques.



L'événement s'est achevé par une séance de questions-réponses permettant aux participants d'obtenir des éclaircissements sur le projet, suivie d'une photo de famille qui a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture de cette formation.