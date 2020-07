Tchad : au Batha, le président sortant de la chambre consulaire réélu

Les élections consulaires de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA), dans la province du Batha se sont déroulées dans des bonnes conditions le dimanche dernier. Saleh Goudja, président sortant, est réélu pour un second mandat.



A l'issue du vote, Saleh Goudja remporte les élections avec 58 voix sur 105 votants; soit un pourcentage de 55,3%.



Le nouveau président de la chambre consulaire a remercié les commerçants du Batha pour leur mobilisation et leur maturité dans la réussite de ces élections.



L'installation officiele du président est attendue dans les jours prochains.