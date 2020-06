Tchad : au Borkou, le nouveau préfet de Kouba Olangua installé

Le gouverneur de la province de Borkou a installé officiellement, la semaine dernière, le nouveau préfet du département de Kouba Olangua dans ses fonctions.



Nommé par décret n° 230 du 25 juin 2020, Issakha Souni Sougoudou prend la tête du département de Kouba Olangua, hameau situé à 300 km de Faya Largeau, chef-lieu de la province du Borkou.



Dans son discours, le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein a félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de ce département. Il a souligné que la gestion d'un groupe humain n'est pas chose facile, mais avec dévouement et patience, l'on peut parvenir à la réussite.



Le gouverneur a rappelé que l'instauration de l'autorité de l'État et son respect sont des gages de l'épanouissement de ce département. Il a invité les proches collaborateurs et la population de Kouba Olangua à épauler le nouveau préfet dans l'exercice de ses fonctions.



Le nouveau préfet Issakha Souni Sougoudou a adressé ses remerciements au chef de l'État et au ministre de l'Administration du territoire pour cette marque de confiance accordée à son égard. Il a demandé le soutien de ses pairs pour le triomphe de sa mission.



Le passage en revue des troupes et la remise de l'étendard ont marqué les temps forts de cette cérémonie.



Après l'installation du nouveau préfet, le gouverneur de la province du Borkou a tenu une rencontre avec les responsables administratifs, les représentants des chefs traditionnels et des forces de sécurité. Plusieurs problèmes qui anéantissent le développement et menacent la quiétude des citoyens ont été évoqués.